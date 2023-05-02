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Дангер Александра Карловна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дангер
Имя
Александра
Отчество
Карловна
Дата исполнения приговора
12 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 107
Источник
Скан
Оригинальная запись
3709. ДАНГЕР АЛЕКСАНДРА КАРЛОВНА, 37 л., Рд. в Курляндск. г., Виндавск. у., Бундаковск. в. Особ. Камер. по дел. о самогон. б. г. Петрограда. Ст. 140, лиш. св. 1 г. Исп. 12 дек. 923.

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