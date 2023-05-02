Буткус Иван Осипов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Буткус
- Имя
- Иван
- Отчество
- Осипов
- Дата исполнения приговора
- 22 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 50
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130475. буткусъ, иванъ Осиповъ (онъ же Шведусъ). К. Шавельск. у., в. и м. Курманы, 20 л.; — Г. С. 1 уч. г. Россіенъ 2 Окт. 909, 169 и 4 п. 170 М., тюр. 8 м. Исп. 22 Окт. 909.
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