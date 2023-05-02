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Буткус Иван Осипов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Буткус
Имя
Иван
Отчество
Осипов
Дата исполнения приговора
22 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 50
Источник
Скан
Оригинальная запись
130475. буткусъ, иванъ Осиповъ (онъ же Шведусъ). К. Шавельск. у., в. и м. Курманы, 20 л.; — Г. С. 1 уч. г. Россіенъ 2 Окт. 909, 169 и 4 п. 170 М., тюр. 8 м. Исп. 22 Окт. 909.

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