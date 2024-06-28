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Андреев Иван Павлов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Андреев
Имя
Иван
Отчество
Павлов
Дата исполнения приговора
14 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 20
Источник
Скан
Оригинальная запись
44873. АНДРЕЕВЪ, ИВАНЪ ПАВЛОВЪ. К. Ряжск. у., Нагайск. в., с. Агламазова, 45 л.; — Г. С. 2 уч. г. Севастополя, 169 и 2 п. 171 М., тюр. 2 м. Исп. 14 Іюня 905.

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