Кирбасова Мария Павловна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кирбасова
- Имя
- Мария
- Отчество
- Павловна
- Дата исполнения приговора
- 08 декабрь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 125
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4254. КИРБАСОВА МАРИЯ ПАВЛОВНА, 23 л., Красно-Баковск. у. и в., д. Якушево. Нижегородск. Губсуд. Ст. 144, лиш. св. 11 м. 9 д. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 8/ХІІ—24.
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