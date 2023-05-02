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Чембровский-Колтуновский Станислав Лаврентьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чембровский-Колтуновский
Имя
Станислав
Отчество
Лаврентьевич
Дата исполнения приговора
09 август 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 359
Источник
Скан
Оригинальная запись
13254. Чембровский-Колтуновский Станислав Лаврентьевич, 28 л., Опатовск. у., местечка Ожарова. Самарск. Губсуд. Ст. 180 п. "ж"., лиш. св. 3 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 9 авг. 926.

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