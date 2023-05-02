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Зиновьев Николай Герасимов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Зиновьев
Имя
Николай
Отчество
Герасимов
Дата исполнения приговора
15 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 95
Источник
Скан
Оригинальная запись
46905. ЗИНОВЬЕВЪ, НИКОЛАЙ ГЕРАСИмовъ. К. Меленков. у., Шиморск. в., с. Песочнаго, 26 л.; — Нижегород. О. С., 134, 13 и 1651 У., арост. отд. 1 г. Исп. 15 Іюня 905.

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