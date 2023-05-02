Абарин Эдуард Эрнстов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Абарин
- Имя
- Эдуард
- Отчество
- Эрнстов
- Дата исполнения приговора
- 05 июль 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 11: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. и п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1907. С. 3
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 70580. АБАРИНЪ, ЭДУАРДЪ ЭРНСТОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Гольдингенск. у., Цецернск. в., 35 л., рд. въ г. Митавѣ; — Митав. О. С., 134, 133 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 5 Іюля 907. | 904 29376 1659¹ У. | 900 24099 170 М. | 902 49004 1655 У. | 98 4612 170 М.
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