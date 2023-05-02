Горюшов Федор Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорюшов Федор Афанасьевич

Горюшов Федор Афанасьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Горюшов
Имя
Федор
Отчество
Афанасьевич
Дата исполнения приговора
19 июнь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 55
Источник
Скан
Оригинальная запись
14283. ГОРЮШОВ, ФЕДОР АФАНАСЬЕВИЧ, 46 л. Гр. Мокшанск. у., Проказнинск. в., с. Еланки; — Н. С. 6 уч. Мокшанск. у. Варка самог., лиш. св. 10 м., по амн. нак. сокр. на ⅔. Исп. 19 июня 920.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close