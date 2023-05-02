Кривова Мария Афанасьевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кривова
- Имя
- Мария
- Отчество
- Афанасьевна
- Дата исполнения приговора
- 12 июнь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 200
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7047. КРИВОВА МАРИЯ АФАНАСЬЕВНА, 50 л., Сенгилеевск. у. и в., с. Мордова, Н. С. Дежур. Камер. Сенгилеевск. у., Ст. 140а, лиш. св. 1½ г. и пор. пр. 2 г., Исп. 12 июня 923.
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