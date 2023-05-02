Филатов Севастей Яковлев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Филатов
- Имя
- Севастей
- Отчество
- Яковлев
- Дата исполнения приговора
- 23 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 487
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 155106. ФИЛАТОВЪ, СЕВАСТЕЙ (СЕВАстіанъ) Яковлевъ (онъ же Ильинъ). Мщ. г. Лепеля. 18 л., рд. въ д. Должицѣ, Тяпинск. в., Лепельск. у.; — Витебск. О. С. 10 Сент. 909, 140, 149 и 1654¹ У., по сов. съ приг., напеч. въ 907 г. № 65177 и приг. Лепельск. У. С. отъ 21 Авг. 908 г. (169, 2 и 5 п. 170 М., тюр. 1 г.), тюр. 1 г. Исп. 23 Окт. 909.
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