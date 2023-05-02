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Навроцкий Виталий Александров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Навроцкий
Имя
Виталий
Отчество
Александров
Дата исполнения приговора
31 январь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 307
Источник
Скан
Оригинальная запись
27864. НАВРОЦКІЙ, ВИТАЛІЙ (ВАСИЛІЙ) Александровъ. Мщ. г. Тары, 20 л., рд. на зав. Пановскомъ, Аширск. в., Тарск. у.; — Г. С. г. Ряжска. | 169 и 8 п. 170 М., тюр. 3 М. Исп. 31 Янв. 909. | 906 37869 169 М. | 902 15466 1642 У.

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