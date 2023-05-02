Ершов Григорий Лукьянов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ершов
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Лукьянов
- Дата исполнения приговора
- 23 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 88
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46718. ЕРШОВЪ, ГРИГОРІЙ ЛУКЬЯНОВЪ. К. Буйск. у., Домнинск. в., д. Каплина, 49 л.; — З. Н. 3 уч. Костром. у., 169 и 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 23 Іюня 905.
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