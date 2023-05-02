Устименко Андрей Емельянович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Устименко
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Емельянович
- Дата исполнения приговора
- 28 апрель 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 290
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 10051. УСТИМЕНКО АНДРЕЙ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ, 32 л., Семипалатинск. г., Усть-Каменогорск. у., Пролетарск. в., с. Рубановского. Семипалатинск. Губсуд. Ст. 2 ч. 149, лиш. св. 4 г. П. в. з. с. 28/ІѴ—26.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.