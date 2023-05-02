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Кузнецов Иван Данилович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кузнецов
Имя
Иван
Отчество
Данилович
Дата исполнения приговора
26 декабрь ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 208
Источник
Скан
Оригинальная запись
7332. КУЗНЕЦОВ ИВАН ДАНИЛОВИЧ, 33 л., Тульск. у., Севрюковск. в. и д. Тульск. Губсуд. Ст. 184 ч. 2, лиш. св. 4 г. и пор. пр. 3 г. Исп. 26 дек. 9123.

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