Кузнецов Иван Данилович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кузнецов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Данилович
- Дата исполнения приговора
- 26 декабрь ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 208
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7332. КУЗНЕЦОВ ИВАН ДАНИЛОВИЧ, 33 л., Тульск. у., Севрюковск. в. и д. Тульск. Губсуд. Ст. 184 ч. 2, лиш. св. 4 г. и пор. пр. 3 г. Исп. 26 дек. 9123.
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