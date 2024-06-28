Васильев Иван Арсеньев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Васильев
- Имя
- Иван
- Отчество
- Арсеньев
- Дата исполнения приговора
- 18 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 49
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45663. ВАСИЛЬЕВЪ, ИВАНЪ АРСЕНЬЕВЪ. К. Корчев. у., Яковлевск. в., д. Москвитина, 16 л.; — Г. С. 1 уч. г. Твери, 6,11 и 169 М., тюр., особ. помѣщ., 1½ м. Исп. 18 Іюня 905.
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