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Васильев Иван Арсеньев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Васильев
Имя
Иван
Отчество
Арсеньев
Дата исполнения приговора
18 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 49
Источник
Скан
Оригинальная запись
45663. ВАСИЛЬЕВЪ, ИВАНЪ АРСЕНЬЕВЪ. К. Корчев. у., Яковлевск. в., д. Москвитина, 16 л.; — Г. С. 1 уч. г. Твери, 6,11 и 169 М., тюр., особ. помѣщ., 1½ м. Исп. 18 Іюня 905.

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