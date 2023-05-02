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Бочаров Федор Васильев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бочаров
Имя
Федор
Отчество
Васильев
Дата исполнения приговора
07 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 32
Источник
Скан
Оригинальная запись
37872. БОЧАРОВЪ, ФЕДОРЪ ВАСИЛЬЕВЪ. К. Шуйск. у., Дуниловск. в., д. Посохова, 41 г.; — Владимірск. О. С. (въ 5 р.), 114, 134, 135, 152, 1641, 1654, 9 и 1654 У., арест. отд. 3½ г. Исп. 7 Мая 905. | 98 85355 1655 У. | 95 743 170 М. | 96 65463 177 М. | 98 61718 169 М.

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