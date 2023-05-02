Бочаров Федор Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бочаров
- Имя
- Федор
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 07 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 32
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 37872. БОЧАРОВЪ, ФЕДОРЪ ВАСИЛЬЕВЪ. К. Шуйск. у., Дуниловск. в., д. Посохова, 41 г.; — Владимірск. О. С. (въ 5 р.), 114, 134, 135, 152, 1641, 1654, 9 и 1654 У., арест. отд. 3½ г. Исп. 7 Мая 905. | 98 85355 1655 У. | 95 743 170 М. | 96 65463 177 М. | 98 61718 169 М.
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