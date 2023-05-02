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Косливцев Григорий Егорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Косливцев
Имя
Григорий
Отчество
Егорович
Дата исполнения приговора
31 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 191
Источник
Скан
Оригинальная запись
6716. КОСЛИВЦЕВ ГРИГОРИЙ ЕГОРОВИЧ, 22 л., Пермск у., Богородск. в., д. Бахарята, Н. С. 15 уч. Пермск. у., Ст. 140а, лиш. св. 1 г., Исп. 31 окт. 923.

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