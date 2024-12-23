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Хиреев Гавриил Абрамов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Хиреев
Имя
Гавриил
Отчество
Абрамов
Дата исполнения приговора
14 март 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 266
Источник
Скан
Оригинальная запись
36500. ХИРѢЕВЪ, ГАВРІИЛЪ АБРАМОВЪ. К. Кашин. у., Кесовск. в., д. Федовой, 19 л., рд. въ г. СПБ.; — СПБ. Ст. М. С. 21 уч., 169 и 172 М. (покуш.), тюр. 2 м. Исп. 14 Марта 905.

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