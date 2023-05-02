Задон Никита Григорьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Задон
- Имя
- Никита
- Отчество
- Григорьевич
- Дата исполнения приговора
- 21 июль 1928
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 136
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4765. ЗАДОН НИКИТА ГРИГОРЬЕВИЧ, 41 г., Ейск. отд., Кущевск. в. Н. С. 5 уч. Ейск. отд. Ст. 180 п. «в», лиш. св. 2 г. Исп. 21 июля 928.
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