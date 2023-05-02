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Лозинский Даниил Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лозинский
Имя
Даниил
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
09 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 232
Источник
Скан
Оригинальная запись
8198. ЛОЗИНСКИЙ ДАНИИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ, 18 л., Иманск. у., Ново-Покровск. в. Амурск. Губсуд. Ст. 183 ч. 2, лиш. св. 5 л. Исп. 9 июня 923.

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