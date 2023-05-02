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Булдай Муртузали Гаджи-Оглы

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Булдай
Имя
Муртузали
Отчество
Гаджи-Оглы
Дата исполнения приговора
06 май 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 24
Источник
Скан
Оригинальная запись
895. Булдай Муртузали Гаджи-оглы, 30 л., Дагестанск. АССР, Ланск. окр. д. Амух. Главсуд. Дагестанск. АССР Ст. 142, лиш. св. 8 л. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 6/Ѵ—26.

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