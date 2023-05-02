Повстяной Иван Захаров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Повстяной
- Имя
- Иван
- Отчество
- Захаров
- Дата исполнения приговора
- 05 май 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 325
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 106583. ПОВСТЯНОЙ, ИВАНЪ ЗАХАРОВЪ (онъ же Полстяной и Полустѣновъ). Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Ахтырки, 27 л.; — Харьков. О. С., 134, 135 м 1630 У., по сов. съ приг., напеч. въ 909 г. № 83003, каторж. раб. 7 л. Исп. 5 Мая 909. 903 6592 1643 У. | 900 59752 172 М. 901 68901 169 М. | 900 35210 1655 У. 14 Дек. 97 г. М. С. 1 уч. г. Харькова—тюр. 6 м.
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