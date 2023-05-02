Желудков Филипп Дмитриевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Желудков
- Имя
- Филипп
- Отчество
- Дмитриевич
- Дата исполнения приговора
- 16 июнь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 132
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4619. ЖЕЛУДКОВ ФИЛИПП ДМИТРИЕВИЧ, 40 л., Орловск. у., Илганск. в., д. Солоники. Н. С. 6 уч. Орловск. у. Ст. 189, лиш. св. 1 г. 2 м. Исп. 16 июня 923.
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