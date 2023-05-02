Радченко Петр Тимофеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Радченко
- Имя
- Петр
- Отчество
- Тимофеев
- Дата исполнения приговора
- 21 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 208
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 34914. РАДЧЕНКО, ПЕТРЪ ТИМОФЕЕВЪ. К. Купян. у. и в., 30 л.; — Харьков. О. С. (во 2 р.), 4 п. 134, 135 и 1 ч. 1647 У., по совок. съ приг У. Чл. С. по Купян. у. отъ 13 Янв. 904 г., и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 1 г. и 4 м. Исп. 21 Марта 905. | 902 47797 1655 У.
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