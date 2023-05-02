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Кузнецов Константин Степанович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кузнецов
Имя
Константин
Отчество
Степанович
Дата исполнения приговора
01 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 209
Источник
Скан
Оригинальная запись
7342. КУЗНЕЦОВ КОНСТАНТИН СТЕПАНОВИЧ, 23 л., б. Екатеринбургск. у., Касминск. в. и завода. Н. С. 6 уч. б. Екатеринбургск. у. Ст. 180, лиш. св. и пор. пр. 1 г. Исп. 1 ноября 923.

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