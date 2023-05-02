Кузнецов Константин Степанович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кузнецов
- Имя
- Константин
- Отчество
- Степанович
- Дата исполнения приговора
- 01 ноябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 209
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7342. КУЗНЕЦОВ КОНСТАНТИН СТЕПАНОВИЧ, 23 л., б. Екатеринбургск. у., Касминск. в. и завода. Н. С. 6 уч. б. Екатеринбургск. у. Ст. 180, лиш. св. и пор. пр. 1 г. Исп. 1 ноября 923.
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