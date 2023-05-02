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Бакшис Осип Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бакшис
Имя
Осип
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
04 январь 1922
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 10
Источник
Скан
Оригинальная запись
241. БАКШИС, ОСИП ПЕТРОВИЧ, 29 л. Гр. бывш. Ковенск. г., Вилькомирск. у.; Хищение, лиш. св. 1 ½ г. Исп. 4 янв. 922.

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