Узловский Григорий Антонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Узловский
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Антонов
- Дата исполнения приговора
- 15 январь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 331
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 99400. УЗЛОВСКіЙ, ГРИГОРІЙ АНТОновъ, 27 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Мозырск. у., Слободо-Скрыгаловск. в., д. Конуръ; — Минск. О. С., 15 Янн 911, 152, 1 ч. 925, 927, 1 ч. 1645, 1654 и 1654¹ У., по сов. съ приг., напеч. въ 910 г. № 70457 и 908 г. № 153707, каторж. раб. 6 л. Исп. 1 Іюля, счит. ср. съ 14 Янв. 911. | 905 51149 170 М.
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