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Шлеев Дмитрий Андреевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шлеев
Имя
Дмитрий
Отчество
Андреевич
Дата исполнения приговора
26 май 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 258
Источник
Скан
Оригинальная запись
8279. ШЛЕЕВ, ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ, 58 л. Гр. Пугачевск. у., Кормежинск. в., с. Журавлихи; - М. Н. С. 8 уч. Пугачевск. у. Кража, лиш. св. 6 м. Исп. 26 мая 919.

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