Алдохин Григорий Харлампиев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Алдохин
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Харлампиев
- Дата исполнения приговора
- 18 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 16
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44765. АЛДОХИНЪ, ГРИГОРІЙ ХАРЛАМпіевъ (онъ же Семеновъ). Лиш. ос. пр. изъ к. Мещов. у., Мѣсницк. в., д. Юрасовки, 22 л., рд. въ г. Кіевѣ; — Кіевск. О. С. (во 2 р.), 134, 135, 152 и 2 п. 1643 У. и Выс. маниф. 904 г., по сов. съ приг., напеч. въ 904 г. № 38964, арест. отд. 2 г. и 2 м. Исп. 18 Мая 905, счит. ср. съ 16 Окт. 903 (Вѣр.). | 96 25841 169 М.
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