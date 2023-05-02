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Кореневский Савва Осипов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кореневский
Имя
Савва
Отчество
Осипов
Дата исполнения приговора
13 январь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 120
Источник
Скан
Оригинальная запись
32548. КОРЕНЕВСКІЙ, САВВА ОСИПОВЪ (онъ же Каринъ). К. Овручск. у., Покалевск. в., с. Клипцахъ, 56 л.; — Житомір. О. С., 236, 240 и 1 ч. 942 У., арест. отд. 2 г., въ силу Выс. маниф. 904 г. Исп. 13 Янв. 905.

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