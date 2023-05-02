Юренков Иван Степанович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Юренков
- Имя
- Иван
- Отчество
- Степанович
- Дата исполнения приговора
- 27 август 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 263
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8436. ЮРЕНКОВ, ИВАН СТЕПАНОВИЧ, 24 л. Гр. Корчевск. у., Федоровск. в., с. Невкино; - Н. С. Ново-Андроньевск. уч. г. Москвы. Покуш. на кражу, лиш. св. 1 г. Исп. 27 авг. 919. | предыдущая судимость 916 57428 169 М.
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