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Петрова Марфа

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Петрова
Имя
Марфа
Дата исполнения приговора
23 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 216
Источник
Скан
Оригинальная запись
7637. ПЕТРОВА МАРФА, 22 л., Старорусск. у., Славитинск. в., д. Верехнево Н. С 2 уч. Старорусск. у. Ст. 180 «п. «б», лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г. Исп. 23 ноября 923.

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