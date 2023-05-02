Горбашко Федор Андреев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Горбашко
- Имя
- Федор
- Отчество
- Андреев
- Дата исполнения приговора
- 09 июль 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 67
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 101915. ГОРБАШКО, ФЕДОРЪ АНДРЕевъ, 23 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Новозыбков. у., в. и с. Брахлова; — Кіевск. О. С., 9 Іюля 911, 114, 152, 977 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 9 Іюля 911. | 909 131544 1 ч. 1635 У. | 907 72053 169 М. | 908 47612 169 М. | 907 1911 169 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.