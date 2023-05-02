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Щупов Иван Андреевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Щупов
Имя
Иван
Отчество
Андреевич
Дата исполнения приговора
23 сентябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 291
Источник
Скан
Оригинальная запись
30684. ЩУПОВ, ИВАН АНДРЕЕВИЧ, 45 л. Гр. Ирбитск. у., Шогринск. в. и с.; — Н. С. 4 уч. Ирбитск. у. Самогон., пр. р. 6 м. Исп. 23 сент. 920.

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