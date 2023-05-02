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Федоров Федор Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Федоров
Имя
Федор
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
08 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 422
Источник
Скан
Оригинальная запись
140465. ФЕДОРОВЪ, ФЕДОРЪ ИВАНОВЪ (онъ же Топорокъ). Мщ. г. Кролевца, 31 г.; — З. Н. 2 уч. Кролевецк. у. 19 Сент. 909, 169 и 172 М. (укрыв.), тюр. 1½ м. Исп. 8 Окт. 909.

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