Калистратов Василий Григорьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Калистратов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Григорьевич
- Дата исполнения приговора
- 31 май 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 118
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4020. КАЛИСТРАТОВ ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, 25 л., Вышневолоцк. у., Овсищенск. в., д. Чеполчем. В. Т. Кавказск. Краснознамен. арм. при 2 Кавк. стр. див. Ст. 1 ч. 202, лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 31/Ѵ—23.
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