Трескин Гавриил Дмитриев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Трескин
- Имя
- Гавриил
- Отчество
- Дмитриев
- Дата исполнения приговора
- 19 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 409
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140111. ТРЕСКИНЪ, ГАВРІИЛЪ ДМИТРІЕВЪ. К. Верхнеудинск. у., в. и с. Погромнинскаго, 38 л.; — М. С. 1 уч. Читин. О. С., 169 М., тюр. 3 м. Исп. 19 Окт. 909.
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