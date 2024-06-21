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Фоменков Филимон Михайлов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Фоменков
Имя
Филимон
Отчество
Михайлов
Дата исполнения приговора
29 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 427
Источник
Скан
Оригинальная запись
140598. ФОМЕНКОВЪ, ФИЛИМОНЪ МИХАЙЛОВЪ. К. Духовщинск. у., Воротышинск. в., д. Паниной, 39 л.; — Г. С. г. Духовщины, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 20 Окт., счит. ср. съ 29 Сент. 909.

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