Тонхаров Иши Доржи
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тонхаров
- Имя
- Иши Доржи
- Дата исполнения приговора
- 20 сентябрь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 273
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 9444. ТОНХАРОВ ИШИ ДОРЖИ, 43 л., Троицко-Савск. аймака, Селенгинск. хошуна. Главсуд Бурято-Монгольск. АССР. Ст. ст. 2 ч. 07, 1 ч. 98, лиш. св. 1 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 20/ІХ—26.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.