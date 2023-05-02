Перцев Максим Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПерцев Максим Тимофеевич

Перцев Максим Тимофеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Перцев
Имя
Максим
Отчество
Тимофеевич
Дата исполнения приговора
17 февраль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 169
Источник
Скан
Оригинальная запись
18043. ПЕРЦЕВ, МАКСИМ ТИМОФЕЕВИЧ, 22 л. Гр. Торопецк. у., Встеселовск. в., хут. Мироновки; — Н. С. 7 уч. Торопецк. у. Кража, пр. р. 1½ г., с зач. 2 м. и 28 д. пр. з., в т. ч. 10 м. условно. Исп. 17 февр. 920.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close