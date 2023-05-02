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Вайшнор Петронеля Антонова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Вайшнор
Имя
Петронеля
Отчество
Антонова
Дата исполнения приговора
28 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 47
Источник
Скан
Оригинальная запись
45612. ВАЙШНОРЪ, ПЕТРОНЕЛЯ АНТОнова. К. Россіен. у., Андреевск. в., общ. Земянскаго, д. Жадеекъ, 40 л.; — З. Н. 6 уч. Россіен. у. (во 2 р. ), 169 М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 2 м. Исп. 28 Апр. 905 | 98 48245 169 М.

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