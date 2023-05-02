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Краснобельмов Александр Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Краснобельмов
Имя
Александр
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
21 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 198
Источник
Скан
Оригинальная запись
6975. КРАСНОБЕЛЬМОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ, 22 л., Саратовск. у., Александровск. в., д. Багаевки, В. Т. 32 див. Приволжск. окр., Ст. 114а, лиш. св. 1½ г. и пор. пр. 1 г., Исп. 21 марта 923.

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