Савельев Константин Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Савельев
- Имя
- Константин
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 15 январь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 190
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 18728. САВЕЛЬЕВ, КОНСТАНТИН ИВАНОВИЧ, 44 л. Гр. Петергофск. у., Копорск. в., д. Новая Кернова; — Н. С. 2 р. Великолуц. у. Варка самог., лиш. св. 1 г. Исп. 15 янв. 920.
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