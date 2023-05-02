Трутс Николай Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Трутс
- Имя
- Николай
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 20 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 412
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140177. ТРУТСЪ, НИКОЛАЙ ИВАНОВЪ. К. Лифляндск. г., Юрьевск. у., Рачковск. в., д. Кервекюлы, 28 л.; — Варшавск. О. С. 16 Апр. 909, 169 М., 134, 135, 152 и 1647 У., арест. отд. 1 г. Исп. 20 Окт. 909. | 5 Марта 96 г. Рижск. О. С., 1655 У. и Выс. маниф. — тюр. 2 м. и 20 дн. | 22 Марта 94 г. М. С. 2 уч. Юр.-Верр. окр., 169 М. — тюр. 5 м.
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