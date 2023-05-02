Рябов Каллистрат Афанасьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Рябов
- Имя
- Каллистрат
- Отчество
- Афанасьевич
- Дата исполнения приговора
- 17 октябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 241
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8525. РЯБОВ КАЛЛИСТРАТ АФАНАСЬЕВИЧ, 38 л., Пермск. у., Богородск. в., д. Рябовой. Томск. Губсуд. Ст. 64, лиш. св. 6 л. и пор. пр. 5 л. Исп. 17 окт. 923.
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