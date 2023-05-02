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Егоров Антон Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Егоров
Имя
Антон
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
17 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 124
Источник
Скан
Оригинальная запись
4312. ЕГОРОВ АНТОН ИВАНОВИЧ, 16 л., Нерчинск. у., Оловск. в. и с. Н. С. 13 уч. Забайкальск. г. Ст. 180 п. «в», лиш. св. 2 г. 8 м. Исп. 17 ноябр. 923.

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