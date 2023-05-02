Чернышев Павел Михайлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чернышев
- Имя
- Павел
- Отчество
- Михайлов
- Дата исполнения приговора
- 12 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 450
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141200. ЧЕРНЫШЕВЪ, ПАВЕЛЪ МИХАЙЛОВЪ. К. Сапожков. у., Сараевск. в., д. Кондровки, 19 л.; — Москов. С. П. 3 Сент. 909, 134, 135, 140, 149 и 1489 У., по сов. съ приг., напеч. въ 906 г. № 45863, тюр. 1 г. и 5 м. Исп. 12 Окт. 909. | 905 28796 170¹ М.
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