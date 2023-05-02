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Чернышев Павел Михайлов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чернышев
Имя
Павел
Отчество
Михайлов
Дата исполнения приговора
12 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 450
Источник
Скан
Оригинальная запись
141200. ЧЕРНЫШЕВЪ, ПАВЕЛЪ МИХАЙЛОВЪ. К. Сапожков. у., Сараевск. в., д. Кондровки, 19 л.; — Москов. С. П. 3 Сент. 909, 134, 135, 140, 149 и 1489 У., по сов. съ приг., напеч. въ 906 г. № 45863, тюр. 1 г. и 5 м. Исп. 12 Окт. 909. | 905 28796 170¹ М.

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