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Толстошеин Михаил Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Толстошеин
Имя
Михаил
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
09 июль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 257
Источник
Скан
Оригинальная запись
29570. ТОЛСТОШЕИН, МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ, 22 л. Гр. г. Тамбова; — П. С. при карбате г. Тамбова. Растрата, лиш. св. 1 г. Исп. 9 июля 920.

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