Белов Матвей Романов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Белов
- Имя
- Матвей
- Отчество
- Романов
- Дата исполнения приговора
- 23 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 57
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 143696. БѢЛОВЪ, МАТВѢЙ РОМАНОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Нерехтск. у., Ильинско-Введенск. в., д. Власова, 26'л., рд. т. же у. и в., въ д. Некрасовѣ; — Костромск. О. С. 30 Окт. 909, 132 и 1 ч/ 1647 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 23 Нояб. 909. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 908 г. № 62698. | 21 Дек. 906 г. Костромск. О. С., по 169 М.
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