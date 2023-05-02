Шингольц Александр Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шингольц
- Имя
- Александр
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 15 октябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 364
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12079. ШИНГОЛЬЦ, АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, 16 л. Гр. Камышинск. у., Нлеткинск. в. и с.; — Н. С. 4 уч. Лабинск. отд. Кража, лиш. св. 8 м. Исп. 15 окт. 920.
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